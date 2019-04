ZDFinfo mit Doku-Sonntag zum Zweiten Weltkrieg

ZDFinfo widmet einer Doku-Reihe über das Ende des Zweiten Weltkriegs am letzten Sonntag des Monats fast das gesamte Tagesprogramm.



Die Titel der ZDFinfo-Serie "Countdown zum Zweiten Weltkrieg" und "Der Zweite Weltkrieg" klingen gewaltig. Täuschung, Erpressung, Verrat, Aggression, Höllenfahrt sind nur fünf der 13 Titel der Dokus über das Ende des Zweiten Weltkrieges auf ZDFinfo. Am Sonntag, 28. April, laufen von 12 bis 22.30 Uhr alle Dokus auf dem Infokanal des Zweiten.