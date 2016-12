ZDFinfo sendet Doku-Marathon zwischen den Jahren

Von der Entstehung der Erde über die Königshäuser Europas bis hin zur Geschichte Deutschlands: ZDFinfo zeigt an acht Doku-Tagen jeweils ein Thema aus verschiedenen Blickwinkeln.



Die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester steht bei ZDFinfo ganz im Zeichen der Dokumentationen. Den Auftakt macht an Heiligabend der Doku-Tag "Best-of-History": Ab 10.15 Uhr bieten 26 Folgen von "ZDF-History" einen Einblick in bedeutende Momente der Geschichte. Am ersten Weihnachtsfeiertag folgt der Doku-Tag "Royaler Glanz". Er blickt ab 9.45 Uhr hinter die Kulissen der europäischen Königshäuser.