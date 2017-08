ZDFinfo sendet neue Crime-Dokus

Kriminell geht es am Wochenende auf ZDFinfo zu. "Überführt" und "Junkies, Dealer, Polizei" beleuchten unter anderem das berüchtigte Frankfurter Drogenmilieu.



In keiner anderen Großstadt gibt es so viel Kriminalität wie in der Frankfurt am Main. Besonders im Bahnhofsviertel der Stadt spielt sich das Geschehen ab. Bei der Dokumentation "Junkies, Dealer, Polizei" wird die liberale Frankfurter Drogenpolitik auf den Prüfstand gestellt. Die Doku läuft auf ZDFinfo am 26. August um 20.15 Uhr und wird in der folgenden Woche noch mehrfach wiederholt.