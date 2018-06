ZDFinfo will wissen: Wie gefährlich sind Hooligans?

Die Fussball-WM steht kurz bevor und so sehr sich alle ein russisches Sommermärchen wünschen, der Fussball hat auch seine Schattenseiten. ZDFinfo nimmt in der Dokumentation "Kampfbereit: Russlands Hooligans" unter die Lupe.



Am Mittwoch blickt das ZDF auf Russlands Hooligans. In der Dokumentation "Kampfbereit: Russlands Hooligans" beleuchtet ZDFinfo um 20.15 Uhr die Szene zwischen "Fußball, Randale und Politik". Auch zuvor geht es bereits um den runden Ball und seine Folgen für Russland und die Weltmeisterschaft. Um 18.45 Uhr zeigt ZDFinfo erstmals die Dokumentation "Weltmeisterschaft der Spione – Russland gegen England".