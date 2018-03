ZDFinfo zeigt "Amerika hinter Gittern"

Trotz des erbitterten Kampfes gegen die Kriminalität sitzen in keinem anderen Land der Welt so viele Menschen im Gefängnis wie in den USA. ZDFinfo geht diesem Missstand am Wochenende auf die Spur.



Im vierten Teil der Reihe "Crime and Justice" besucht Reporter Thorsten Eppert diesen Samstag, ab 21 Uhr, Gegenden, in denen besonders viele Menschen inhaftiert sind. In "Amerika hinter Gittern" kommen Aktivisten, Betroffene und Verfechter des Systems zu Wort.