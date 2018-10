ZDFinfo zeigt Doku über den Tod der Journalistin Daphne Galizia

Die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia deckte Korruptionsfälle und Interessenkonflikte auf Malta auf. In diesem Monat jährt sich der Mord an ihr zum ersten Mal.



Am 16. Oktober 2017 wurde die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia durch eine ferngezündete Autobombe getötet. Ihr Engagement für Gerechtigkeit, gegen Korruption in ihrem Heimatland Malta kostete sie das Leben. Noch immer ist der Mord nicht aufgeklärt.



Vor ihrem Ableben hatte Galizia in ihrem Blog "Running Commentary" schwere Anschuldigungen gegen den Ministerpräsidenten und zahlreiche sozialdemokratische Regierungsvertreter erhoben. Dabei ging es um Geldwäsche, Briefkastenfirmen und Korruption.