ZDFinfo zeigt Dokumentation über die Geburtsstunde des IS

Europa wird durch die Brutalität des Islamischen Staats immer wieder in Angst und Schrecken versetzt. Doch wie konnte sich eine anfangs nur im Irak operierende Terror-Miliz zu einer weltweit agierenden Organisation entwickeln.



Der Journalist Paul Moreira zeichnet in der ZDFinfo-Dokumentation "Wurzeln des Bösen - Die Geburtsstunde des IS" den Weg vom Widerstand gegen die US-Besatzung im Irak bis zum Entstehen der Terrorgruppe IS nach. Ausgestrahlt wird die Sendung am Donnerstag, 17. August 2017, um 20.15 Uhr.