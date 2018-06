ZDFinfo zeigt Dokureihe zur Geschichte der Menschheit

An drei Abenden hintereinander läuft bei ZDFinfo die achtteilige Dokumentation "Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit". Los geht es schon am Sonntag.



Von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr werden am Sonntag die ersten drei Folgen der Dokumentationsserie "Kinder des Feuers - Die Geschichte der Menschheit" bei ZDFinfo ausgestrahlt. Die erste Folge "Der zündende Funke" dreht sich um das titelgebende Feuer, das als Ursprung der Zivilisation gilt. Weiter geht es am Montag und Dienstag zur gleichen Sendezeit.