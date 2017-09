ZDFinfo zeigt außergewöhnliche Menschen in der Medizin

Die Dokureihe "Krankenakte X – Grenzfälle der Wissenschaft" porträtiert außergewöhnliche Menschen, mit deren Hilfe internationalen Wissenschaftlern bahnbrechende medizinische Entdeckungen gelingen. Dabei konnten sie das Verständnis über den menschlichen Körper erweitern.



ZDFinfo widmet sich am Sonnabend, 16. September ab 11.15 Uhr talentierten Wissenschaftlern und unverwüstlichen Patienten. Da ist zum einen der Londoner Ingenieur, der ein Gerät zum Schutz seines Herzens erfunden hat oder der querschnittsgelähmten Mann aus Ohio, der mithilfe elektrischer Signale aus seinem Gehirn seine Finger wieder bewegen kann.