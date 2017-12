ZDFinfo zeigt das Leben im Knast

In Deutschland sitzen rund 65.000 Menschen in den Justizvollzugsanstalten. ZDFinfo wirft in "Knast in Deutschland - Herz, Schmerz, Sühne" einen Blick hinter die Gefängnismauern.



Heute Abend um 20.15 Uhr begleitet die Dokumentation Totschläger, Dealer und Betrüger bei ihrem Tagesablauf. Dazu gehört neben dem Besuch des Schulunterrichts oder der Kirchengruppe auch der Abstecher zum knasteigenen Friseursalon. Meldungen zu diesem Thema

Auch wenn Männer und Frauen in verschiedenen Haftanstalten untergebracht sind, liegen diese oft nur wenige Meter voneinander entfernt. Gittern und Stacheldraht zum Trotz entwickeln sich zwischen den Gefangenen Liebschaften. Und doch unterscheiden sich die Sehnsüchte und Sorgen der eingesperrten Männer und Frauen. Der Film von Nicole Würth in "Knast in Deutschland" geht vielen Fragen rund um die Inhaftierten nach.



Im Anschluss zeigt ZDFinfo um 21 Uhr die Dokumentation "Zeugenschutz - Abschied vom alten Leben" und um 21.45 Uhr "Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle".



Ab 22.30 Uhr strahlt der Sender die dreiteilige Doku-Reihe "Italiens Mafia". Dabei werden die Rituale der Mafia oder die Rolle der Frauen innerhalb der Mafia-Clans beleuchtet. Auch der Mammut-Prozess von 1986 gegen die Bosse der sizilianischen Cosa Nostra und die Strukturen der mächtigen Mafia-Organisation 'Ndrangheta von Neapel stehen im Blickpunkt des Films.



"Knast in Deutschland - Herz, Schmerz, Sühne" läuft am Sonnabend, 9. Dezember um 20.15 Uhr und wird am Mittwoch, 13. Dezember um 7.45 Uhr sowie am Sonnabend, 30. Dezember um 17.30 Uhr wiederholt.