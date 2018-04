ZDFneo: "Falco" und "Vera - Ein ganz spezieller Fall"

Am Freitag feiert die sechsteiligen Krimiserie "Falco"im ZDFneo Premiere. Und am Montag, 16. April folgt die britische Krimiserie "Vera - Ein ganz spezieller Fall".



Am Freitag, 6. April um 21.45 Uhr startet Lieutenant Alexandre Falco (Sagamore Stévenin) mit einer Doppelfolge wieder ins Leben. 22 Jahre hat er im Koma gelegen und nun ist die Welt nicht mehr die, die er kannte. Nun muss sich der französische Ermittler, der 1991 bei einem Einsatz in Paris schwer verletzt wurde, zurück ins Privat- und Berufsleben kämpfen.