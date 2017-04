ZDFneo: "Jordskott"-Serienstart und neue Folgen "Ray Donovan"

Krimi und Drama - ZDFneo wartet am Dienstag mit dem Serienstart von "Jordskott" und neuen Folgen "Ray Donovan" auf. Die beiden Serien werden künftig im Doppelpack laufen.



Ab Dienstag gestaltet ZDFneo seinen Spätabend um. Dann wird erst eine Folge des schwedischen Krimis "Jordskott" um 22.30 Uhr zu sehen sein, danach folgen neuen Episoden von "Ray Donovan". Die vierte Staffel der US-Dramaserie wird in Doppelfolgen ausgestrahlt.