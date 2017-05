ZDFneo: Michael Kessler lädt Promis ins Auto ein

Michael Kessler bekommt auf dem Spartensender ZDFneo ein neues, eigenes Talkformat. Während er sie im Auto durch die Gegend fährt, interviewt er deutsche Prominente.



In "Sitzheizung gibt's nicht" lädt Michael Kessler in vorerst sechs Folgen Prominente in ein Auto ein. Bis jetzt als Gäste schon angekündigt sind unter anderem Bastian Pastewka, Jorge Gonzales, Tim Mälzer und Carolin Kebekus, vermeldet In "Sitzheizung gibt's nicht" lädt Michael Kessler in vorerst sechs Folgen Prominente in ein Auto ein. Bis jetzt als Gäste schon angekündigt sind unter anderem Bastian Pastewka, Jorge Gonzales, Tim Mälzer und Carolin Kebekus, vermeldet DWDL

Das Auto soll jedes Mal ein anderes sein, von "Oldtimer bis Proll-Karosse" würde man alles fahren. Dank der Auto-Atmosphäre hofft man auf persönlichere Gespräche, als man sie vielleicht in der üblichen Talkshow führen würde.



Ein wenig erinnert das Format vor allem an "Carpool Karaoke". In dem amerikanischen Format singt und spricht James Corden schon seit Längerem vorrangig mit Sängerinnen und Sängern, doch auch Persönlichkeiten wie die ehemalige First Lady Michelle Obama stiegen schon ein. Sogar in Österreich existierte eine ähnliche Sendung. Im Vorfeld zu wichtigen Wahlen wurden die Kandidaten bei der "Wahlfahrt" chauffiert und ausgefragt.



Ab dem 10. August wird "Sitzheizung gibt's nicht" jeden Donnerstag um 22.15 Uhr auf ZDFneo zu sehen sein. Außerdem startet ab 4. August im ZDF wieder "Kessler ist...". In den vier neuen Folgen mimt Kessler jeden Freitag um 23.15 Uhr Conchita Wurst, Uwe Ochsenknecht, Didi Hallervorden und Wolfgang Bosbach.