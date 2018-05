ZDFneo: Neue Crime-Serie auf dem Weg

Bis Mitte Juli finden in Berlin und Brandenburg die Dreharbeiten für die neue ZDFneo-Serie mit dem Arbeitstitel "Dead End" statt.



Von der skurril-düsteren Krimiserie werden vorerst sechs Episoden à 45 Minuten gedreht. Mit von der Partie werden unter anderem Antje Traue, Michael Gwisdek, Victoria Schulz, Lars Rudolph, Fabian Busch und Nikolai Kinski sein.