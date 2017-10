ZDFneo: Neue Rateshows mit Ben und mit Nelson Müller

Im Oktober präsentiert ZDFneo zwei neue Quizformate. Ab nächster Woche läuft die Show "entweder - oder?" mit Moderator Ben. Und 14 Tage später geht Nelson Müller mit "Kennste den?" an den Start.



In "entweder - oder?" gibt Moderator Ben ab 9. Oktober um 19.30 Uhr den zwei Kandidaten zwei Antwortmöglichkeiten - aber keine Zeit. Die Fragen kommen aus den verschiedensten Wissensgebieten. Hat die Freiheitsstatue ihre Fackel in der rechten oder in der linken Hand oder liegt Oslo nördlich oder südlich von Moskau? ZDFneo hat vorerst zehn Folgen der temporeichen Rateshow produziert.