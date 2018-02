ZDFneo: Neue Sitcom mit Josefine Preuß

Ab nächsten Dienstag (27. Februar) läuft bei ZDFneo um 22.45 Uhr mit "Nix Festes" einen neue Sitcom über die Bildschirme.



Zur "Generation Beziehungsunfähig" gehört auch das junge Autorenduo aus Berlin Wiebke (Josefine Preuß) und Jonas (Sebastian Fräsdorf). Der Frust ist groß, weil ihre neue Serienidee fürs Fernsehen abgeschmettert worden ist.