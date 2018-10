ZDFneo-Serie "Druck" startet Fortsetzung zuerst im Netz

Ist das Herz in Wirklichkeit nicht nur ein manipulierbares, unzuverlässiges Organ? Diese Frage soll in der neuen Staffel "Druck" geklärt werden. Funk und ZDFneo drehen eine zweite Staffel um die bekannte Mädels-Crew.



Kamera läuft! Am Montag sind die Dreharbeiten zu der neuen Staffel "Druck" in Ahrensfelde und Umgebung gestartet. Unter der Regie von Pola Beck und Jano Ben Chaabane entstehen für ZDFneo und funk neue Episoden rund um Herzensangelegenheiten.