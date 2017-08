ZDFneo arbeitet an Serienoffensive für die Primetime

ZDFneo geht beim Thema Serien in die Offensive. Das Angebot wird breiter und bunter - vor allem aber exklusiver. Der Sender plant etliche Projekte, die bei ZDFneo starten sollen und nicht schon woanders zu sehen waren.



ZDFneo baut sein Angebot an Serien weiter aus. Gleich mehrere starten noch in diesem Herbst. Voraussichtlich drei neue eigenproduzierte Serien sollen 2018 dazukommen, kündigte ZDFneo-Senderchefin Simone Emmelius an. Bereits im Juli ist die neue Staffel der Comedyserie "Im Knast" angelaufen. Die zweite Staffel der Sitcom "Blockbustaz" mit zwölf neuen Folgen ist für Frühjahr 2018 geplant. Die Hauptrolle übernimmt erneut der deutsch-türkische Rapper Eko Fresh.



Serien sind bei ZDFneo nichts Neues, oft allerdings in Form von Wiederholungen wie bei der Krimiserie "Letzte Spur Berlin" oder dem Klassiker "Wilsberg" mit Leonard Lansink als Privatdetektiv, dessen oft etliche Jahre alten Folgen bei ZDFneo regelmäßig für gute Quoten sorgen. Gar nicht so selten lassen solche Wiederholungen die TV-Konkurrenz hinter sich. Mit einem Marktanteil von aktuell 2,8 Prozent hat ZDFneo manch anderen Sender insgesamt längst abgehängt und schließt fast zu RTL II (3,2 Prozent) und Kabel eins (3,5 Prozent) auf.





Simone Emmelius denkt beim Thema Serienoffensive allerdings weniger an Wiederholungen, sondern an neue Stoffe. Bei den Eigenproduktionen sind ZDFneo Grenzen gesetzt. Aber der kleine, 2009 gestartete Sender, der auf ein deutlich jüngeres Publikum zielt als das ZDF-Hauptprogramm, sucht dafür kreative Lösungen. Eine Möglichkeit, die künftig stärker genutzt werden soll, sind Koproduktionen mit ausländischen Partnern, wie Emmelius ankündigt.