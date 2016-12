ZDFneo bringt Mystery-Serie "Wayward Pines" ins Free-TV

Zwei Jahre nach seiner Pay-TV-Premiere wird "Wayward Pines" auch für Free-TV-Zuschauer zugänglich. Die Mystery-Serie von Regisseur M. Night Shyamalan lädt Ende Januar bei ZDFneo in das unheimlich Städtchen in den USA.



Mystery-Serien hatten vor allem in den 90er Jahren dank "Akte X" oder "Twin Peaks" Hochkonjunktur. Vor allem die David-Lynch-Serie muss immer wieder als Referenz herhalten, wenn eine neue Serie versucht, den Alltag in einer Stadt durch Verbrechen und unerklärliche Phänomene ins Wanken zu bringen. Das alles trifft auch auf die Fox-Serie "Wayward Pines" zu, die im Mai 2015 ihr Deutschland-Premiere beim Pay-TV-Sender feierte. Während dort bereits die zweite Staffel zu sehen war, dürfen sich ab 31. Januar auch Free-TV-Zuschauer auf Besuche in der idyllischen Kleinstadt in den USA freuen, denn dann zeigt ZDFneo die erste Staffel "Wayward Pines".