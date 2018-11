ZDFneo fragt, ob die alten Rollenbilder überholt sind

Jungs lieben Spielzeugautos, Mädchen Barbies. Mädchen spielen gerne Fangen, Jungs kicken lieber. Sind das überholte Klischees oder existente Rollenverteilungen?



Am Donnerstag ab 20.15 Uhr geht Collien Ulmen-Fernandes im Social Factual "No More Boys and Girls" in ZDFneo diesen Fragen auf den Grund. Dabei taucht die Moderatorin in die Lebens- und Lernwelt von Siebenjährigen ein.