Die nächsten vier Samstage stehen bei ZDFneo im Zeichen des Horrors. Dabei können sich die Zuschauer auf zwei Deutschlandpremieren sowie eine Free-TV-Premiere freuen.



Neben den Klassikern "Saw", "Roter Drache", "Scream 2" und "Scream 3" sowie "The Descent - Abgrund des Grauens zeigt ZDFneo die Deutschlandpremieren "What We Become" und "Howl - Endstation Vollmond" sowie die Free-TV-Premiere "Chained"