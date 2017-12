ZDFneo klettert in Top 10 der deutschen TV-Sender

ZDFneo hat 2017 den Sprung in die Top 10 der meistgesehenen TV-Sender in Deutschland geschafft und ist beim Gesamtpublikum der erfolgreichste deutsche Digitalkanal.



Der Sender erreichte durchschnittlich 2,9 Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Das ist eine Steigerung von 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnet der Digitalkanal 1,8 Prozent Marktanteil - ein Plus von 0,5 Prozent gegenüber 2016. Durchschnittlich haben 6,35 Millionen Zuschauer täglich ZDFneo eingeschaltet, das sind rund 1,5 Millionen mehr als im Vorjahr.