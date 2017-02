ZDFneo kündigt vier neue Serien an

ZDFneo startet eine Content-Offensive und rüstet massiv beim Inhalt auf. Gleich vier neue Serien holt sich der Spartenkanal 2017 ins Programm.



Mit frischen Inhalten will ZDF sein Programm 2017 bereichern und holt sich gleich vier neue Serien ins Programm. Die eigenproduzierte Dramaserie "Die Blaumacher" soll im Frühsommer bei ZDFneo zu sehen sein. In sechs Folgen wird sich alles um ein ungleiches Aussteigerpärchen drehen.