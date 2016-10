ZDFneo produziert neue interaktive Sketch-Comedy-Serie

ZDFneo arbeitet an einer neuen Sketch-Comedy-Serie mit dem Arbeitstitel "neoParody". Die Protagonisten sind die Gewinner des TVLabs 2015.



ZDFneo produziert eine interaktive Sketch-Comedy-Serie mit dem Arbeitstitel "neoParody". Das Format entsteht derzeit in Aachen und Umgebung. Laut Angaben des Senders sollen in der Show "Verstand und Wahnsinn, Realität und Fiktion, TV und Online" verschmelzen. Die Protagonisten sind das Gewinner-Team des TVLab 2015.