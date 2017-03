ZDFneo startet Sketch-Comedy "neoManiacs"

Auf ZDFneo sind bald die Irren los. Bei der Sketchcomedy "neoManiacs" dreht sich alles um den Patienten einer Nervenheilanstalt.



Bei der Sketchcomedy "neoManiacs" handelt es sich um ein Hybridformat. Soll heißen, dass die Serie ihre eigenen Youtube-Kanal hat, also parallel im Internet und im Fernsehen verfolgt werden kann. Sendetermin im TV ist der 30. März um 23 Uhr.