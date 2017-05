ZDFneo verlängert "Blockbustaz" und bringt neue Sitcom

"Nix festes", dafür aber was neues - ZDFneo bringt eine weitere Sitcom an den Start. Außerdem bekommt "Blockbustaz" mit dem Rapper Eko Fresh in der Hauptrolle eine zweite Staffel.



Mit der neuen Serie "Nix festes" und der zweiten Staffel "Blockbustaz" baut ZDFneo sein Sitcom-Angebot weiter aus. In beiden Fällen haben die Dreharbeiten bereits begonnen. Die genauen Sendetermine stehen jedoch noch nicht fest. Meldungen zu diesem Thema

ZDF Neo produziert Geschichte einer brutalen Mordserie

"Orange Is The New Black" startet auf ZDFneo

ZDFneo: "Jordskott"-Serienstart und neue Folgen "Ray Donovan"

Bei der neuen Sitcom "Nix festes" dreht sich alles um die beiden Autoren Wiebke (Josefine Preuß) und Jonas (Sebastian Fräsdorf). Sie leben in einer WG in Berlin-Kreuzberg und straucheln auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Ähnlich wie bei der wahrscheinlich erfolgreichsten Sitcom überhaupt - die Rede ist von "Friends" - befindet sich im Erdgeschoss des Hauses ein Café, wo die Protagonisten Ablenkung vom Alltagsstress finden.





"Blockbustaz" ist hingegen nichts Neues, sondern schon fester Programmteil des ZDFneo-Sitcomangebots. Spätestens seit die Serie um eine weitere Staffel verlängert wurde. Sol, gespielt vom Rapper Eko Fresh, kommt aus dem Knast und hat direkt wieder einen Haufen Probleme. Trotdem ist er froh wieder in seiner "Hood" zu sein.