ZDFneo zeigt "Goldene Kamera Digital Award"

Die "Goldene Kamera“ zeichnet erstmals das Beste aus dem Netz aus. Steven Gätjen und Youtube-Star Joyce Ilg präsentieren bei ZDFneo den "Goldene Kamera Digital Award".



Steven Gätjen und Joyce Ilg präsentieren auf ZDFneo eine etwas andere Preisverleihung. Beim "Goldene Kamera Digital Award" wird erstmals die besten Beiträge aus dem Internet ausgezeichnet. Am Samstag überreichen die Moderatoren ab 21.55 Uhr die goldenen Trophäen in einer Roadshow, die sie quer durch Berlin und bis nach Köln führt.

Es sollen kreative Clips, besondere Beiträge und Persönlichkeiten, die in den vergangenen Monaten in Deutschland das Web dominiert und begeistert haben, ausgezeichnet werden. Prämiert werden herausragende Projekte aus den sechs Kategorien #Music Act, #Channel, #Viraler Clip, #Reportage, #Serie und #Comedy.





User konnten sich online an der Preisverleihung beteiligen. So entschieden sie, wer sich in der Kategorie "Channel" durchsetzt - nominiert waren so unterschiedliche Webvideokünstler wie Julien Bam, Rayk Anders, TheSimpleClub, Dner, LeFloid, ApeCrime und die Rocket Beans. Auch bei der Entscheidung für die beste Netz-Serie war das Votum des Publikums ausschlaggebend.





Die ersten Trophäen des "Goldene Kamera Digital Award" wurden bereits verliehen: Steven Gätjen platzte unangekündigt in die live gestreamte Hashtagkonferenz des "Neo Magazine Royal" und überreichte Moderator Jan Böhmermann den Preis in der Kategorie "Viraler Clip". Heiko und Roman Lochmann alias "DieLochis" wurden in der ersten Januarwoche auf einem Konzert mit der Auszeichnung in der Kategorie #Music Act überrascht.