ZDFneo zeigt TV-Premiere von Krimiserie "From Darkness"

In der Produktion des BBC geht es um fast schon vergessene Vermisstenfälle. ZDFneo zeigt die "From Darkness" als deutsche TV-Premiere, jeweils in Doppelfolgen.



Aus dem Nichts tauchen bei Baggerarbeiten in Manchester Leichenteile auf. Zunächst ist unklar, ob sie von den Vermissten Frauen stammen. Die Fälle liegen nämlich bereits 15 Jahre zurück.