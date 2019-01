ZDFneo zeigt drei neue Serien - Krimi, Thriller und Humor

Ein Serientrio für ZDFneo - Der Spartenkanal hat im ersten Halbjahr dieses Jahres drei neue Serien im Programm.



"Dead End" heißt eine absurd-humorvolle Crime-Serie mit Antje Traue ("Vier gegen die Bank", "Ballon") als Pathologin in der Hauptrolle. Die in den USA ausgebildete Spezialistin muss in ihrer Heimat Brandenburg wieder Fuß fassen. Um ihren immer merkwürdiger werdenden Vater, einen Leichenbeschauer (Michael Gwisdek), zu schützen, übernimmt sie dessen Aufträge. In dem Sechsteiler sind unter anderem auch Nikolai Kinski, Corinna Kirchhoff und Fabian Busch zu sehen. Die erste Folge wird am 26. Februar ausgestrahlt.