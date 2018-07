ZDFtivi.de: Alles zum Thema Mondfinsternis für die Kleinsten

ZDftivi.de zeigt kindgerechte Filme, Serien und Wissenssendungen zum Thema Mondfinsternis und Mond. Das Angebot ist ab sofort verfügbar.



Während die Erde von der Sonne angestrahlt wird, wirft sie einen Schatten in den Weltraum. Durchquert nun der Mond diesen Schattenkegel sprechen wir von einer Mondfinsternis.



Da dieses Phänomen natürlich auch Kinder und Jugendliche in seinen Bann zieht, wird das ZDF mit ZDFtivi.de und der ZDFtivi-App die totale Mondfinsternis am diesem Freitag kindgerecht begleiten. Die Sendungen rund um den Themenschwerpunkt Mond und Mondfinsternis umfassen ein umfangreiches Serien-Angebot. Darunter alle drei Staffeln von "H2O – Plötzlich Meerjungfrau" und "Mako – Einfach Meerjungfrau".