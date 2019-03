"ZDFzeit": Obi, Dehner und Co. im Test

Mit dem Start in die Gartensaison zieht es die Menschen in die Baumärkte. Das nimmt "ZDFzeit" zum Anlass für einen Gartencenter-Check. Das Magazin deckt dabei ein gravierendes Sicherheitsproblem auf.



Mit dem Frühling fällt der Startschuss für die Gartenzeit. In Baumärkten finden Verbraucher dafür alles, was sie brauchen. Ob diese aber auch wirklich die richtigen Ansprechpartner sind? "ZDFzeit" zeigt am Dienstag (26. März) "Obi, Dehner & Co.: Der große Gartencenter-Check".