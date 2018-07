ZDFzoom Doku über "Stress im Nahverkehr"

In nahezu allen Zukunftsszenarien über Konzepte zur Zukunft der Mobilität in den Städten spielen Ideen zum Öffentlichen Nahverkehr eine zentrale Rolle. Schon heute fahren fast 30 Millionen Menschen täglich mit den "Öffis". Aber nicht alles läuft rund. ZDFzoom widmet sich am Mittwoch kritisch den Strukturen des ÖPNV.



60 Verkehrsverbünde, eine Vielzahl kommunaler und privater Unternehmen. Wer in Deutschlands Städten auf den "Öffentlichen Nahverkehr" (ÖPNV) vertraut braucht eine gute Übersicht.

Statt einheitlicher Konzepte, Tickets und Fahrpreise sind Nutzer des ÖPNV mit einem Flickenteppich aus Tarifzonen und gravierenden Qualitätsunterschieden in Komfort und Dichte des Streckennetzes konfrontiert. Manche Gemeinden haben sogar bereits ihren Busverkehr privatisiert. Im Besonderen dieser Entwicklung gehen die Reporter der Dokumentation ZDFzoom am Mittwoch, dem 25.07. im ZDF um 22.45 Uhr nach.