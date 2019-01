"ZDFzoom": Homöopathie auf dem Prüfstand

Helfen sie nun oder helfen sie nicht, die weißen Kügelchen? Kaum ein anderes Thema ist so umstritten wie die Globuli aus dem Bereich der Homöopathie. ZDFzoom begibt sich auf Recherche.



Globuli und guter Glaube: "ZDFzoom" stellt die Homöopathie auf den Prüfstand. In der Sendung diesen Mittwoch (16. Januar) um 22.45 Uhr geht das Reporterteam der Frage nach: Warum gelten in Deutschland für die Homöopathie besondere Regeln?