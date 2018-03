ZDFzoom: "Kick & Cash - Macht Geld den Fußball kaputt?"

Fernsehrverträge, Ablösesummen, korrupte Funktionäre - der Fußball ist längst in erster Linie ein Riesengeschäft. Beim Stammpublikum regt sich darüber Unmut. Das Team von ZDFzoom macht den internationalen Vergleich.



Der brasilianische Ausnahmekönner Neymar wechselte im vergangenen Sommer für über 200 Millionen Euro von Barcelona nach Paris. Die dadurch ausgelöste Schockwelle beziehungsweise Geldflut erfasste hierzulande vor allem Borussia Dortmund und zum Beispiel auch deren Ex-Trainer Jürgen Klopp in Liverpool. Beide Vereine verdienten sich aber auch im Kielwasser des Neymar-Transfers eine goldene Nase.



Die neuen Dimensionen - nicht nur bei Spielerwechseln, sondern auch in puncto TV-Verträge - beleuchtet am 25. April eine Ausgabe von "ZDFzoom".