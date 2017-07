"ZDFzoom": Wie ungesund ist eine Reise im Flieger?

Wie gefährlich ist die Luft im Flugzeug für Pilot, Flugbegleiter und Passagiere? "ZDFzoom" wirft mit "Dicke Luft im Flieger - Kranke Crews und ahnungslose Passagiere" einen Blick in Flugkabinen. Atmen Reisende und Besatzung Luft ein, die möglicherweise verunreinigt ist?



Filmautor Axel Kreutz geht der Frage nach: Kann Kabinenluft wirklich krank machen? Am Mittwoch um 23.45 Uhr erfahren ZDF-Zuschauer, wieso das Fliegen gesundheitsgefährdend sein kann. Denn immerhin wird bei fast allen Flugzeugen die Atemluft in unmittelbarer Nähe der Turbinen abgezapft. Gelangen so etwa Verbrennungsrückstände ungefiltert in die Kabine?