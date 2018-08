"ZDFzoom" deckt Systemfehler im Schulsystem auf

Gegenüber dem ZDF gesteht der Präsident der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, Fehler bei der Lehrer-Bedarfsplanung ein. Unter dem Titel "Blauer Brief für die Schule - Was im System schiefläuft" zeigt "ZDFzoom" ein Interview mit dem Politiker.



Ist die auf Bundesebene zuständige Kultusministerkonferenz jahrelang von viel zu niedrigen Schülerzahlen ausgegangen? Das will zumindest die Redaktion von "ZDFzoom" herausgefunden haben.