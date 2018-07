"ZDFzoom" deckt auf "Wie der Staat seine Angestellten ausnutzt"

Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, hört sie sich nicht selten: Vorurteile. Diese Jobs seien sicher und gut bezahlt, heißt es dabei. Das ZDF zeigt jedoch, dass die Arbeitsbedingungen in der Branche nicht gerade vorbildlich sind.



Am Mittwoch (1. August) zeigt das Magazin "ZDFzoom" die Folge "Arbeit auf Zeit - Wie der Staat seine Angestellten ausnutzt". Darin geht es um die Arbeit im öffentlichen Dienst und die Bedingungen für die Arbeitnehmer.