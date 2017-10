ZDFzoom widmet sich Güterzug-Problemen

Während die europäischen Nachbarn viel Geld in den Güterfernverkehr investiert haben, steht Deutschland beim Bahngüterverkehr auf der Bremse. Diesem Problem widmet sich "ZDFzoom" am 4. Oktober.



Unter dem Titel "Güterzüge auf dem Abstellgleis" wirft "ZDFzoom" am 4. Oktober, um 22.45 Uhr, einen Blick auf den Güterverkehr der deutschen Bahn. Bürgerinitiativen und Experten werfen der Bahn schon lange vor, dass die Bahn kein Gesamtkonzept hat und auf Kosten der Gesundheit von Anwohnern Flickschusterei betreibe.