ZVEI: 5G-Initiative ACIA bekommt Zuwachs

Die globale Initiative 5G-ACIA, die Anfang 2018 im ZVEI gegründet wurde, wächst schnell. Neu dabei sind unter anderem Audi und Qualcomm.



Seit April 2018 sind acht neue Mitglieder zur Alliance for Connected Industries and Automation hinzugekommen. In der Initiative haben sich sowohl Vertreter der klassischen Automatisierungs- und Fertigungsindustrie als auch führende Organisationen aus dem Bereich der IKT-Industrie zusammengeschlossen.