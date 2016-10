ZVEI: Strobl bleibt Vorsitzender des Verbandes Satellit & Kabel

Die Mitgliederversammlung des ZVEI-Fachverbandes Satellit & Kabel musste ihren Vorsitzenden für die nächsten drei Jahre wählen. Das Ergebnis ist keine Überraschung.



Beim ZVEI-Fachverband Satellit & Kabel stand die Wahl des Vorsitzenden an. Für drei Jahre sollte das Amt wieder besetzt werden. Die Mitgliederversammlung des Verbands bestätigte dabei den Amtsinhaber Herbert Strobl. Seit 2000 hat er das Amt inne.