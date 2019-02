ZVEI-Verbraucherstudie: Das Radio kommt nicht aus der Mode

Am Mittwoch ist Welttag des Radios. Die gute Nachricht dabei: Radiohören bleibt beliebt. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungs-instituts Yougov im Auftrag des ZVEI.



"84 Prozent der Befragten hören Radio. Das ist eine bemerkenswerte Reichweite für ein Medium, das seit fast hundert Jahren Musik, Unterhaltung und Informationen zu den Menschen bringt und heute mit einer nie dagewesenen Vielfalt an Medien im Wettbewerb steht", so Kai Hillebrandt, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Consumer Electronics.