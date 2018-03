Zach Braff will einen "Scrubs"-Film drehen

"Scrubs - Die Anfänger" war seinerzeit eine der erfolgreichsten Sitcoms. Doch seit 2010 die letzte Staffel erschien, schauen Fans in die Röhre. Ein Film scheint mittlerweile aber gar nicht mehr so abwegig.



Die neunte und letzte Staffel von "Scrubs - Die Anfänger" erschien vor nunmehr acht Jahren - und erntete Einiges an Kritik, nur noch wenig hatte sie mit den mal dramatischen, mal lustigen, aber immer berührenden acht Staffeln davor zu tun. Fans bleibt also nichts Anderes mehr übrig, als die Serie immer und immer wieder von vorn bis hinten durchzuschauen. Doch gibt es Aussicht auf neuen Stoff: Zach Braff hat gegenüber der Online-Plattform "IMDb" bestätigt, dass er und seine Kollegen für eine Filmversion offen wären.