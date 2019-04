Zachary Levy moderiert MTV-Filmpreise

Der neue Superheldenfilm "Shazam!" hat die Karriere des US-Schauspielers Zachary Levy kräftig angekurbelt. Nun hat der 38-Jährige, auch aus der Fernsehserie "Chuck" bekannt, in Hollywood einen neuen Job erhalten.



Levy wird im Juni die Verleihung der MTV Movie & TV Awards moderieren, teilte der Musiksender MTV am Dienstag mit. Die Gala geht am 17. Juni im kalifornischen Santa Monica über die Bühne, die Preise werden zum 28. Mal vergeben.