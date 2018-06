Zahlt Apple zu wenig Steuern?

Apple zahlt zu wenig Steuern in Europa. Das finden zumindest Mitglieder der Partei Die Linken im EU-Parlament. Es geht um Beträge in Milliardenhöhe.



Mangelnde Transparenz wirft der Europaparlamentarier Martin Schirdewan Apple vor. Diese sei dafür verantwortlich, dass man bei einer Untersuchung darüber, wie viel Steuern der US-Konzern zahlt, nur schätzen kann. Das Ergebnis der Studie besagt, so berichtet es das "Handelsblatt", dass Apple für die Jahre 2015 bis 2017 zwischen vier und 21 Milliarden Euro zu wenig Steuern gezahlt hat.