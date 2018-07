"Zartes Pflänzchen" Verkehrswende: Ohne Auto auf dem Land?

Eigenes Auto? Von wegen, denken manche, per App wird ein Auto bestellt, wenn man es braucht, bezahlt wird nur die Strecke, die man fährt. Auf dem Land sieht das allerdings anders aus. Aber das muss nicht so bleiben.



Schöne neue Welt der Mobilität: Per U-Bahn zum Hauptbahnhof, im Fernzug bis zur nächsten Großstadt, dort weiter via Carsharing - oder per App einen Wagen bestellen und auf dem Weg umweltfreundlich möglichst andere Fahrgäste aufsammeln. So sieht die Volkswagen-Tochter Moia die Zukunft - und hat den regulären Shuttle-Betrieb in Hannover offiziell gestartet. "Ride-Sharing", heißt das Zauberwort, es geht um eine Art Sammeltaxi. Im Fokus stehen Menschen ohne eigenes Auto. Aber was tun auf dem Land?