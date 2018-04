Zattoo-Rückzug in drei Ländern - Fokus auf Kernmärkte

Zattoo konzentriert sich fortan hauptsächlich auf seine Kernmärkte Deutschland und Schweiz. Aus drei anderen Ländern zieht man sich hingegen aus verschiedenen Gründen zurück.



Seit 2007 stand Zattoo in Großbritannien, Spanien und Dänemark zur Verfügung. Aufgrund lizenzrechtlicher Rahmenbedingungen gab es für Nutzer nur einen eingeschränkten Service. In Großbritannien etwa konnten Zattoo-Nutzer ihr Fernsehprogramm nur über den Computer streamen, nicht jedoch auf mobilen Geräten. In Dänemark wurde der Service von Zattoo als Premium-Abo und nicht als kostenlose Variante angeboten.



Der Rückzug aus diesen europäischen Märkten hat dem Unternehmen zufolge keinen Einfluss auf das EU-weite Streamen, das Zattoo seinen Premium-Nutzern seit Anfang des Jahres anbietet. Deutsche Kunden des kostenpflichtigen Angebots können weiterhin bei temporärem Aufenthalt in einem EU-Land - inklusive Großbritannien, Spanien und Dänemark - deutsches Fernsehen via Zattoo streamen.