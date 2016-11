Zattoo erweitert On-Demand-Angebot

Auch TV-Stream-Anbieter Zattoo setzt zunehmend auf zeitunabhängiges Streaming. Dank Content-Partnerschaften sollen Nutzer des Dienstes jetzt auf noch mehr Inhalte zugreifen können.



Zattoo erweitert sein On-Demand-Portfolio. Dafür schließt der TV-Streaming-Anbieter Content-Partnerschaften mit Netzkino und "Daredo". Passend zur kalten Jahreszeit will Zattoo seinen Kunden damit noch mehr Auswahl in Sachen Filme bieten. Über 100 Spielfilme und Dokumentationen sind ab sofort zeitlich unbegrenzt abrufbar.