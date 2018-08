Zattoo führt die Live-Pause ein

Neue Funktionen bei Zattoo. Nutzer der Streaming-Plattform haben jetzt die Möglichkeit, TV-Sendungen bis zu 90 Minuten zu pausieren.



Die neue Live-Pause soll es möglich machen, den aktuellen Zattoo-Stream zu pausieren. Die Funktion ermöglicht Nutzern, das Programm bis zu 90 Minuten anzuhalten.