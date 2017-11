Zattoo kann jetzt Fernsehprogramm aufzeichnen

Zattoo startet Online Recording, damit lassen sich TV-Sendungen überall aufnehmen und abspielen.



Zattoo startet die nächste Stufe beim zeitversetzten Fernsehen. Ab sofort können Zattoo Nutzer von überall und zu jederzeit ihre Lieblingssendungen aufnehmen und abspielen. Ein Klick im Programmführer genügt. Die Funktion steht zum Start für über 50 TV-Sender zur Verfügung, darunter die großen Sendergruppen ARD und ZDF so-wie VIACOM und Sport1. Weitere Sender werden in den nächsten Wochen folgen.