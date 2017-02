Zattoo macht HD-Sender kostenlos verfügbar

Fernsehen in hochauflösender Bildqualität ist nicht nur am TV-Bildschirm möglich, auch Streamingdienste bieten diese Möglichkeit. Zattoo weitet sein HD-Angebot nun weiter aus und macht drei Sender für alle Nutzer kostenlos verfügbar.



Zwar hat hochauflösendes Fernsehen noch nicht jeden Haushalt in Deutschland erreicht, doch ist die bessere Bildqualität schon bei vielen Standard. Das gilt nicht nur für das lineare Fernsehen, auch die Streaminganbieter, wie Netflix oder Amazon, setzen auf HD. Wie auch Zattoo, das für die über seinen Premium Dienst "HiQ" verbreiteten 30 HD-Sender eine monatliche Gebühr von 9,99 Euro verlangt. Nun will der TV-Streaming-Anbieter seine Angebot erweitern und ermöglicht allen Nutzern den kostenlosen Zugang zu HD-Sendern, wie Zattoo am Montag mitteilte.